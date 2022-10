Palermo, tamponamento in viale Regione: sei auto coinvolte e cinque feriti

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, la circonvallazione di Palermo, poco prima della rotonda del Motel Agip, in direzione Catania. Sono ben sei le auto coinvolte, due a Gpl, e per questo è stato immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Cinque le persone ferite, tutte in codice verde tranne una che è stata trasportato al pronto soccorso del «Cervello» in codice giallo: nessuno di loro è in gravi condizioni. Il traffico sulla circonvallazione è paralizzato in entrambe le direzioni, per via della presenza dei mezzi di soccorso. Secondo le prime indagini dell'infortunistica della polizia municipale, a provocare l'incidente sarebbe stato un mezzo che, non rispettando il semaforo rosso, avrebbe innescato un vero e proprio tamponamento a catena, con tutte le conseguenze del caso. Pare che il conducente ha avuto un problema agli occhi. Code di auto lunghe chilometri, soprattutto nella corsia verso Catania.

© Riproduzione riservata