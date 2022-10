Palermo, musica e video mapping: inaugurato allo Sperone murales delle Medianeras

Tra musica dal vivo e video mapping, grande festa allo Sperone per l'inaugurazione del murale del duo argentino Medianeras. Un grande evento che punta i riflettori sul progetto di Sperone 167, un’alleanza creativa che unisce artisti, istituti scolastici e abitanti dei quartieri Sperone di Palermo e 167 di Lecce.

Nato la scorsa primavera, il gemellaggio tra le due città consiste in uno scambio di artisti, istituti ed esperienze. Con il coinvolgimento di Vanesa Galdeano e Analí Chanquía, il progetto acquisisce respiro internazionale. “Siamo molto felici di far parte di Sperone167 - spiegano le artiste argentine - e grate dell’ospitalità di Palermo e della bella squadra che realizza nel quartiere questa iniziativa artistica dalle molteplici e diverse espressioni. Mentre cercavamo un nuovo equilibrio abbiamo trovato queste sfumature”.

Per l'occasione, nelle settimane antecedenti l'inaugurazione, sono partite diverse iniziative parallele, tra cui i workshop - gratuiti e rivolti a studenti e famiglie dell’ Istituto Sperone Pertini –, presentazioni di libri e passeggiate guidate all'interno del quartiere con le Vie dei Tesori. “La nostra ricchezza non sono i nostri dipinti – aggiunge Igor Scalisi Palminteri – ma le persone che incontriamo con le quali vogliamo costruire un progetto di autodeterminazione. La pittura è un pretesto, il nostro obiettivo è la bellezza, quella che puoi incontrare per strada ogni giorno”.

Sul palco, durante la giornata, insieme a NTNTN, il rocksteady dei Joker Smoker, gli Shakalab e La Rappresentante di Lista, anche i rapper KILO KG, OHDIO, LA FLÈCHE – 3TR3, nati e cresciuti nel quartiere Sperone.

"Questa alleanza creativa è stata un'opportunità per fare capire ai nostri alunni quanto la bellezza e la cura del quartiere, dei luoghi in cui vivono è importante – conclude la dirigente dell'Istituto comprensivo Stomeo Zimbalo, Maria Elisabetta Tundo - La scuola è una leva importantissima per smuovere le rivoluzioni culturali, educhiamo i piccoli che nel futuro saranno i prossimi cittadini”.

