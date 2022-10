Il maltempo non risparmia la provincia di Palermo: allagamenti a Lercara e Bisacquino - VIDEO

La furia dell’acqua tiene in allerta mezza Sicilia non risparmia nemmeno i centri della provincia di Palermo, soprattutto nel Corleonese, ma non solo. A Lercara Friddi e a Bisacquino stamattina si sono verificati allagamenti intorno alle 11. Bombe d'acqua hanno reso impraticabili le strade e creato apprensione tra i residenti. Anche i comuni di Corleone, Marineo, Montelepre e Partinico hanno vissuto, in mattinata, momenti di paura per il forte temporale. Disagi sono stati registrati nella strada che da Corleone porta a San Cipirello, dove si sono formati fiumi di fango per la forte pioggia. È stato necessario chiudere al traffico la strada statale 643 detta «di Polizzi» dal km 19,100 al km 21,700, a Scillato, per la presenza di fango sulla carreggiata.

Un servizio di Fabio Lo Bono sui disagi nel Palermitano sarà pubblicato nella doppia pagina che il Giornale di Sicilia di domani - 14 ottobre - dedica a quanto successo oggi in Sicilia a causa del maltempo. I video di Lercara e Bisacquino sono stati postati dalla pagina Facebook Agrimeteo Corleone, che offre immagini anche degli allagamenti nelle province di Trapani e Agrigento.

