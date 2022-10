Al via il nuovo anno accademico, all'Università di Palermo 8 mila matricole

Al via il nuovo anno accademico 2022/2023, all’Università di Palermo. Circa 8 mila matricole faranno ingresso nelle aule universitarie. Ad occuparsi dell’accoglienza, l’Udu, l’Unione degli Universitari.

“Oggi inizia il nuovo anno accademico – dice Valerio Quagliano, coordinatore di Ateneo dell’Udu Palermo – e dallo scoppio della pandemia sarà la prima volta che tutte le lezioni dei corsi di laurea si svolgeranno totalmente in presenza, sia per le matricole che per gli studenti e le studentesse di anni successivi al primo. Per le circa 8 mila matricole quello di oggi segnerà l'inizio di una pagina della loro vita, che auguriamo piacevole. Come sindacato studentesco, anche per quest'anno saremo sempre in prima linea per difendere i diritti degli studenti e delle studentesse universitarie e per rendere il loro percorso universitario meno privo di ostacoli e di barriere che limitano il diritto allo studio".

