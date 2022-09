Incendio in una palazzina a Palermo, il video del rogo che ha distrutto un appartamento

Fiamme alte all'interno di un appartamento in via Normanni a Palermo e fumo visibile da lontano. Momento di panico nella zona con i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo e ad appurare l'eventuale presenza di persone all'interno dell'edificio. Sul posto, oltre ai pompieri sono giunte diverse volanti della polizia e un'ambulanza.

La strada è stata chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'intero edificio. Come si vede dalle immagini, l'incendio ha totalmente distrutto l'ultimo piano dell'edificio.

