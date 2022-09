Il corpo sul ciglio della strada, la moto di grossa cilindrata dall'altro: è la scena dell'ennesimo incidente mortale a Palermo. La vittima, un 48enne, Silvestre Maniscalco, era in sella alla propria moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha urtato contro un'auto, un'Alfa Romeo, mentre percorreva via Olio di Lino. Poi la rovinosa caduta a terra e la morte.

La strada, come si vede dalle immagini, è stata chiusa per i rilievi del caso.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata