Palermo, paura in corso dei Mille: crolla il muro di una palazzina, danneggiata un'auto

Momenti di paura la scorsa notte in corso dei Mille a Palermo dove è crollata parte del muro perimetrale di una palazzina disabitata. Per fortuna non si registrano feriti, ma i detriti sono finiti su un'auto parcheggiata proprio davanti alla struttura danneggiandola.

Il cedimento è avvenuto in un edificio fatiscente di fronte all'istituto alberghiero Pietro Piazza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti di polizia e della polizia municipale che hanno interdetto l'area al traffico.

I pompieri hanno messo in sicurezza la zona verificando le condizioni del resto della palazzina. Per evitare rischi un'altra ala dell'edificio è stata evacuata. Dai primi controlli si pensa che la struttura abbia subito nel tempo delle infiltrazioni d'acqua che abbiano indebolito l'armatura interna di cemento. Ad aggravare lo stato della palazzina anche le piogge dei giorni scorsi.

Video di Marcella Chirchio

