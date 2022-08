Temporale a Palermo, crolla un grosso platano in via Libertà e blocca la strada

Erano passate da poco le 4,30 del mattino quando un grosso platano di via Libertà, all'altezza del civico 97 e dell'incrocio con via Mondini, è venuto giù sotto i colpi del temporale. Non è la prima volta che a Palermo si assiste a scene come quella che si può vedere in questo video.

In genere a causa del maltempo sono gli alberi più piccoli e fragili a spezzarsi, a precipitare al suolo o sulle auto parcheggiate. Questa volta si è spezzato un grosso tronco, la cui rimozione ha comportato diverse ore di lavoro da parte degli operai comunali.

Il platano è crollato sulla carreggiata bloccando via Libertà. Non era ancora l'alba, dunque, non sono stati registrati disagi alla circolazione, ma è evidente che se fosse accaduto in pieno giorno, l'albero avrebbe potuto abbattersi sulle auto spesso incolonnate in quel tratto di strada o sui pedoni, a pochi metri dall'incrocio con via Notarbartolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, mentre gli operai della Reset si sono prodigati per portare via rami e foglie del grosso albero che, in attesa della rimozione, sono stati accatastati sui marciapiedi.

