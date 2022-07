Puccio: "Così sono spariti i mozziconi dalla spiaggia di Capaci". Ed ecco il posacenere tascabile

È una delle spiagge smoking free italiane, una di quelle dove non si fuma sotto l’ombrellone. Siamo a Capaci in provincia di Palermo e per il terzo anno consecutivo il sindaco con un’ordinanza ha vietato le sigarette in riva al mare.

Il risultato è assolutamente positivo: in spiaggia non ci sono mozziconi di sigarette: “Siamo molto soddisfatti - dice il sindaco di Capaci Pietro Puccio - la gente si comporta bene e anche i turisti sono entusiasti di questa iniziativa. Il mare è un tesoro prezioso da rispettare”.

Rischiano multe da 25 a 500 euro i trasgressori che non rispettano l’ordinanza smoking free. I bagnanti però sembrano assolutamente favorevoli all’ordinanza del sindaco di Capaci: “Ci vuole - dice un bagnante - non si può tollerare chi ti fuma accanto. È di cattivo decoro”.

In spiaggia nessuno fuma: grazie ai controlli dei vigili urbani e poi anche per merito dei tanti gestori dei lidi. A contribuire al decoro del litorale anche la distribuzione dei posacenere tascabili. "Ne abbiamo distribuito 3mila pezzi - aggiunge il sindaco -. Sono utili e comodi. Stanno anche in borsa. Dunque non occorre cercare un cestino in tutta fretta".

