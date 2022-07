«Mi vuoi sposare?», proposta di matrimonio in aeroporto a Palermo

L'amore decolla...in aeroporto. Curiosa proposta di matrimonio a Palermo, nell'area arrivi del "Falcone Borsellino". Un ragazzo ha scelto questo metodo particolare per dichiararsi alla sua amata, accolta al ritorno da un viaggio con un bouquet di fuori e un lungo e appassionato abbraccio.

Subito dopo il rituale dell'inginocchiamento ai piedi della fidanzata le ha mostrato l'anello. Ma non solo: l'intraprendente (e innamoratissimo) compagno della donna ha pensato bene di portare con sè un cartellone in bella vista con il disegno stilizzato di una coppia di sposini con la scritta "Mi vuoi sposare?".

Tra gli applausi scoscianti di passeggeri e semplici curiosi presenti al momento della romantica richiesta di matrimonio, la donna ha abbracciato il proprio uomo suggerendo che la proposta sia andata a buon fine.

Da uno scalo siciliano ad un altro. Non è andata bene invece due anni fa ad un altro uomo romantico che all'aeroporto di Fontanarossa, a Catania, ha chiesto alla compagna di sposarlo dopo averla attesa con un grande palloncino rosso e un anello. Non c'è stato nulla da fare: l'uomo dopo la proposta si è sentito rispondere un sonoro "no". La sua compagna non avrebbe gradito il gesto e dopo qualche minuto è letteralmente fuggita via...

© Riproduzione riservata