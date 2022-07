Montelepre sotto l'assedio delle fiamme: secondo incendio in tre giorni

Da questa mattina due canadair e un elicottero sono impegnati nella zona di Montelepre per spegnere un incendio divampato nei pressi della cava. L’incendio è andato avanti per tutta la notte impegnando i vigili del fuoco, la protezione civile e la forestale per fronteggiare le fiamme. A Montelepre è il secondo incendio in appena tre giorni.

Tre giorni fa il sindaco Giuseppe Terranova aveva sottolineato che le fiamme sono partite da tre diversi punti appiccati contemporaneamente. Il primo incendio si era verificato in località Pennata, poi nella zona del bivio di Carini e a Calcerame. «Siamo certi - è il suo commento - che lo scoppio di 3 incendi contemporaneamente non è frutto né di autocombustione né del destino, cinico e baro. Approfitto dell’occasione per invitare tutti alla pulizia dei terreni, come prescritto dall’ordinanza sindacale del 14 maggio scorso. Altresì avvisare immediatamente il Comune, che è dotato di modulo antincendio, o la forestale o vigili del fuoco al minimo accenno di incendio. Corre l’obbligo ringraziare le squadre antincendio e i vigili del fuoco intervenuti».

Il video (ripreso da Villagrazia di Carini) è di Walter Giannò

