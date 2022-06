Palermo, investito da un'auto mentre va in bici: grave un bimbo di 10 anni

Ore di ansia per un bambino che oggi compie 10 anni, travolto da un'auto ieri a tarda sera nella piazza di Villaciambra a Palermo.

Il piccolo è stato investito da una Hyundai X35 mentre andava in bici all'altezza della parrocchia Maria Santissima del Rosario. Il bambino, con gravi ferite alla testa, è stato subito soccorso e trasportato all'Ospedale dei Bambini da un'ambulanza del 118. È stato operato e adesso sarebbe fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monreale, coadiuvati dai militari della stazione di Altofonte. Dopo l'incidente gravi ripercussioni per il traffico: via Altofonte è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per ore per consentire i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente.

Video di Benedetto Frontini

