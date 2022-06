Palermo, cumuli di rifiuti vicino a una scuola elementare: la denuncia dei residenti

Montagne di rifiuti a due passi dalla scuola elementare Turrisi Colonna in piazzetta Gran Cancelliere a Palermo. Una situazione insostenibile per i residenti che si somma all'incuria della strada e alle risse e schiamazzi di tanti giovani che di sera si ritrovano per strada a bere.

Come si vede dal video, i rifiuti raggiungono un'altezza elevata, quasi quanto le saracinesche davanti le quali sono stati depositati da incivili. Accatastati ci sono cartoni, sacchetti di plastica, pedane di legno, materassi, parti di mobili: una vera discarica abusiva che va riempendosi sempre più, giorno dopo giorno.

I residenti lamentano l'incuria nella zona, dal basolato tutto divelto che diventerebbe oggetto di lanci tra ragazzi, anche ubriachi, ai tanti vetri rotti nello spazio all'aperto vicino all'edificio scolastico. E poi scritte sugli edifici e pavimentazione con buche.

"Una situazione insostenibile", afferma un residente. "Non solo per gli schiamazzi nel corso della notte ma anche per ciò che rimane per strada l'indomani. Il tutto nei pressi di una scuola e dietro Palazzo Riso, meta di tanti visitatori".

I lettori possono segnalare la presenza di rifiuti, inviando foto e video, a redazioneweb@gds.it.

