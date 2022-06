Microplastiche, cicche di sigarette e vetro: volontari puliscono la spiaggia di Sant'Elia

Il nome della campagna parla da sola: Missione Spiagge Pulite 2022 per la Sicilia Nord Occidentale. Ed è il progetto del Wwf partito oggi da Sant'Elia, borgo marinaro nel comune di Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Una ventina tra volontari, attivisti, cittadini e anche bambini si sono ritrovati nell'arenile per un intervento di pulizia della baia preceduto da un momento di educazione ambientale.

Quest’anno l'iniziativa prevede anche la catalogazione, pesatura e analisi dei rifiuti nelle spiagge, con particolare attenzione per le microplastiche, che stanno apportando danni ambientali di enorme portata e ormai entrate nella catena alimentare anche umana. "In 20 minuti a Sant'Elia sono stati raccolti 10 sacchi di microplastiche - spiega in questo video Giorgio De Simone, vicepresidente Wwf Sicilia nord occidentale - Fondamentale la divisione capillare dei rifiuti, attività che ha coinvolto anche alcuni bambini. Andremo avanti per tutto agosto". Il progetto, infatti, verrà esteso ad altre spiagge e luoghi della costa palermitana, come Terrasini, Trappeto e Mondello.

Nel video anche l'intervento del comandante della guardia costiera di Porticello Giuseppe Garozzo.

© Riproduzione riservata