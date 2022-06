Incendi, fiamme e paura a Pioppo: il video che racconta la notte di fuoco

Le immagini non sono nitide perché il video è stato girato intorno alle 4 della scorsa notte nel pieno di un incendio boschivo. Ma documentano meglio di qualunque altra parola quanto siano devastanti le fiamme e quanto sia impegnativo l'intervento della squadre Antincendio boschivo del Corpo forestale, soprattutto quando non c'è la luce del giorno a rendere le operazioni più agevoli.

L'incendio è uno dei tanti scoppiati ieri sera in Sicilia e che per ore hanno danneggiato ettari di vegetazione. Si tratta di un ampio fronte di fuoco nella zona di Pioppo, a pochi chilometri da Monreale, contro cui per tutta la notte è andato avanti l'intervento delle squadre Antincendio Casaboli. A causa della forza e delle dimensioni dell'incendio, solo alle prime luci dell'alba gli uomini del corpo forestale sono riusciti a domare le fiamme.

In Sicilia, la provincia di Palermo è stata la più colpita: da Partinico alle zone di Misilmeri, Bagheria e Trabia, un po' ovunque i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile, insieme a forze dell'ordine, polizia municipale e volontari, hanno dovuto fronteggiare decine roghi. In nessun caso, per fortuna, si sono registrati danni alle abitazioni o feriti.

