Palermo, paura e fuga dall'appartamento in fiamme: il video da Ballarò

Terrore nella notte a Palermo per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Rossellini, a Ballarò. Intorno alle 20, le fiamme sono divampate al secondo piano disabitato di una palazzina, per poi propagarsi verso il terzo. All'interno vi erano tre persone: due donne e un ragazzo che sono subito fuggiti e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, mentre gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale della polizia hanno provveduto ad evacuare per sicurezza le abitazioni vicine. Nessuno è rimasto ferito, si sono registrati soltanto danni alla palazzina e annerimenti del prospetto e degli interni.

Resta da stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e nelle prossime ore dovranno valutare se l’intero edificio è in condizioni di sicurezza.

Il rogo arriva 3 giorni dopo l'incendio avvenuto in un appartamento in via Dante. Le fiamme erano divampate quando tutti si trovavano a letto. I proprietari avevano sentito puzza di bruciato e vedendo le fiamme avevano allertato i vigili del fuoco e poi erano fuggiti. I pompieri erano riusciti a domare l’incendio, che sarebbe avvenuto per un cortocircuito, e a circoscrivere il danno in un solo vano della casa.

