Palermo, furto in hotel: la moto di un turista ritrovata in un garage dello Zen 2 grazie al Gps

La moto rubata a un turista inglese nel parcheggio di un hotel è stata ritrovata poche ore dopo grazie al localizzatore Gps. Una mano ai controlli è arrivata dalla tecnologia che ha così permesso di scoprire nel quartiere Zen 2 di Palermo un garage abusivo con dentro due moto che erano state da poco sottratte ai loro proprietari.

La scoperta è arrivata dopo la denuncia del furto di una Bmw R 1250 Gs di un turista del Regno Unito che alloggiava all'Hotel Bellevue di Sferracavallo. "Il nostro cliente era arrivato nel pomeriggio di lunedì 30 maggio e aveva posteggiato la sua moto nel parcheggio dell'hotel - racconta il titolare dell'albergo Livio Paduano -. Il furto è avvenuto circa mezzora dopo la mezzanotte".

Il cancello era aperto, in attesa che arrivasse un cliente, e in quel frangente, come hanno registrato le telecamere della videosorveglianza, due uomini sono entrati a piedi e sono riusciti a mettere in moto il mezzo e a portarlo via senza essere visti dal portiere che in quel momento era impegnato in un check-in. Pochi minuti prima erano state notate sei persone a bordo di tre moto che avevano perlustrato il parcheggio. Una sorta di sopralluogo, come racconta lo stesso Paduano.

Il giorno dopo l'amara scoperta da parte del turista inglese. "Mi sono subito recato sul posto - racconta Paduano - e abbiamo aiutato il nostro cliente a sporgere denuncia". Grazie al sistema di localizzazione Gps, polizia e carabinieri hanno individuato il luogo dove era stata nascosta la moto, un garage abusivo di via Agesia di Siracusa, allo Zen 2. All'interno della struttura è stato trovato anche un altro motociclo rubato. Sul caso sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili. "Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo - aggiunge il titolare dell'hotel -. È stato così dimostrato che a Palermo i controlli sono efficaci".

