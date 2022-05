Giovani ambientalisti a Isola delle Femmine liberano il mare da plastica e rifiuti

Nuova grande, unica e meravigliosa avventura oggi per l’Environmental Club, l’associazione ambientalista di giovani studenti, dai 7 ai 16 anni, nata lo scorso anno e sempre più impegnata e attenta al rispetto della natura.

Questa mattina, il gruppo, è stato invitato da LiberAmbiente, altra associazione ambientalista guidata da Giuseppe Chiofalo e che opera nell’area di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta, una realtà che ha l’obiettivo di tutelare sì il territorio ma nello stesso tempo di promuovere approfondimenti scientifici, di ricerca e studio, azioni di monitoraggio e di sensibilizzazione. E infatti, questa mattina, a Isola delle Femmine, l’Environmental Club è stato catapultato nel mondo della ricerca scientifica, con la raccolta di macro e microplastiche, la selezione e la catalogazione dei rifiuti e l’osservazione al microscopio.

Presenti anche alcuni studenti del liceo scientifico Benedetto Croce, con il progetto “Il trampolino”, dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Sant’Erasmo, guidato da Marta Lucchese della stazione zoologica Anton Dohrn.

I ragazzi dell’Enviromental, piedi in acqua prima e guanti nelle mani poi, hanno potuto scoprire, grazie ai ricercatori dell’università e del Cnr, come e in cosa si trasforma la plastica che invade il mare e le spiagge. Non meno importante il catalogare tutti i rifiuti raccolti invece sulla sabbia, dividendoli non soltanto per tipologia, ma contandoli, numerandoli e creando insieme agli esperti un vero e proprio archivio.

Il prossimo appuntamento dell’Environmental Club, è in programma per sabato prossimo, 21 maggio, per ripulire il prato del Foro Italico.

Video di Benedetto Frontini

