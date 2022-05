Festa della Mamma, al Forum Palermo distribuiti oltre mille vasi di dalie

Una pianta per tutte le mamme. Una iniziativa quella andata in scena al Forum di Palermo in occasione della Festa della Mamma.

Oltre mille i vasi di piante di dalie che sono state donate a tutte le mamme, accompagnate dai loro bambini. “Finalmente siamo in presenza, a causa del lockdown non siamo riusciti ad organizzare quello che volevamo. Siamo molto contenti, soprattutto il nostro pensiero va a tutte quelle mamme che stanno lottando in Ucraina per salvare i loro figli. Ecco oggi il nostro augurio va soprattutto a loro”.

E anche in Sicilia, in occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc è tornata a colorare circa 200 piazze per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Circa 800 i volontari coinvolti in Sicilia per distribuire l’azalea della ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. Insieme consegnata la speciale speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e tre salutari ricette firmate dall’ambasciatrice Airc Antonella Clerici protagonista anche della copertina, dal foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza.

© Riproduzione riservata