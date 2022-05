Palermo, «Stelle al Merito» per una vita di lavoro: a chi sono state conferite

“Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai lavoratori benemeriti delle province della Sicilia. Stamattina la cerimonia al teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Presente anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Nel corso della manifestazione è stato ricordato il primo intervento svolto, in occasione della cerimonia del 1 maggio 1982, del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, avendo assunto il giorno prima le funzioni a Palermo, a distanza di poche ore dall’assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

L'elenco dei lavoratori che saranno insigniti delle "Stelle al Merito" (Clicca qui per l'elenco).

"Il primo maggio - ha dichiarato Orlando - è occasione per riflettere sulla legalità repubblicana che mette al centro la nostra Costituzione. Ed è importante sottolineare il collegamento tra la strage di Portella della Ginestra, il discorso di Dalla Chiesa tenutosi il primo maggio 1982 e l'uccisione di Pio La Torre che ci riportano a quella dimensione valoriale dei diritti e del diritto al lavoro che oggi, purtroppo, subisce mortificazioni. Infatti difronte ad importanti processi di innovazione, i diritti per i lavoratori rischiano di essere più lesi". Il sindaco ha poi ringraziato i Maestri del Lavoro "per avere svolto la propria attività di servizio con professionalità e amore perché questi due valori contraddistinguono e qualificano positivamente l'esperienza umana".

Nelle stesse ore, a Palazzo del Quirinale a Roma, presso il Salone degli Specchi, il Ministro Orlando, coadiuvato dal Consigliere Direttore dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, Daniele Cabras, aveva consegnato le decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro" ai nuovi Maestri del Lavoro, uno per ogni Regione. Gli altri Maestri verranno insigniti nelle Prefetture di tutta Italia. Il Presidente Mattarella ha inoltre disposto la deposizione di una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime sul lavoro in piazza Giulio Pastore, davanti alla sede dell’Inail di Roma.

