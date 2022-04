Pasqua ortodossa, a Palermo una festa per i bambini ucraini arrivati in città

Varie Chiese orientali cattoliche e ortodosse e anche diverse comunità latine celebrano oggi la Pasqua secondo il calendario giuliano. Tra queste anche la popolazione Ucraina. Anche a Palermo è il giorno dei festeggiamenti. In città, è stata organizzata, al Keynes Institute, in via Marchese Ugo, una festa per tutti i bambini ucraini arrivati nel capoluogo.

I piccoli hanno assistito alle magie di mago Molla e allo spettacolo dei clowns dell'associazione "Accendi il sorriso". Piccoli gesti donati a una popolazione che sta vivendo l'esodo dalla propria terra.

Il sindaco di Palermo, ha voluto esprimere il proprio pensiero durante le celebrazioni in città: "Purtroppo neanche la Pasqua ortodossa riesce a fermare le armi in Ucraina. In questo giorno di preghiera auguro alla comunità ortodossa di Palermo una serena Pasqua nel segno di quella pace che insieme, in questo terribile tempo di guerra, dobbiamo costruire giorno dopo giorno".

Anche Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli, a Roma, ha ricordato chi oggi celebra la Pasqua secondo il calendario giuliano. "Porgo loro i miei auguri più cari. Cristo è risorto, è risorto veramente. Sia lui a colmare di speranza le buone attese dei cuori. Sia lui a donare la pace, oltraggiata dalla barbarie della guerra", che proprio oggi ricorrono due mesi dal suo inizio.

