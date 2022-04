Il Nas sequestra un centro estetico di Palermo con criocabina senza autorizzazioni

I controlli effettuati dai carabinieri del Nas a Palermo hanno portato al sequestro dei locali adibiti a parrucchiera e centro fisioterapico, con annessa criocabina presenti all’interno di un centro estetico poiché tutti privi di autorizzazioni amministrative.

Negli ultimi anni si è molto diffusa la pratica della «crioterapia», anche detta «terapia del freddo», mediante l’utilizzo, nell’ambito di palestre, centri benessere o estetici, di «criocamere» o «criosaune» che possono raggiungere temperature fino a -130 centigradi, quale metodo offerto per il mantenimento dell’efficienza fisica, nonchè finalizzato alla prevenzione e riabilitazione da particolari patologie, spiegano gli inquirenti, ma molti centri non sono in regola.

© Riproduzione riservata