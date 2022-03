Veicoli elettrici, inaugurata a Palermo la prima stazione di Enel X Way per la ricarica veloce

Si trova tra l'incrocio di via Lincoln e il Foro Italico. È la prima stazione per la ricarica elettrica di Enel X Way su suolo pubblico. Inaugurata oggi, 29 marzo, consentirà la ricarica veloce di due veicoli elettrici contemporaneamente. Con una potenza totale di 72kw, la nuova Enel X JuicePUMP è la prima delle quaranta stazioni di ricarica che la società installerà in città.

"Continua il percorso della città per la conversione ecologica dell'economia e della mobilità urbana - afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - l'inaugurazione di 80 nuove colonnine elettriche in vari punti della città rappresenta un ulteriore contributo al miglioramento della qualità della vita e dell'aria nel segno della sicurezza e dell'innovazione"

Il progetto, predisposto dal Comune di Palermo, coinvolge anche un'altra società, la BeCharge, per un numero complessivo di 80 punti di ricarica. Nei prossimi cinque anni, il progetto prevede l'installazione di 430 punti di ricarica totali nel territorio cittadino.

Nel video le interviste a Claudia La Rosa, responsabile sud Italia Enel X Way; Giusto Catania, assessore alla Mobilità del comune di Palermo; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo

