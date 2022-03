Solidarietà a Palermo, uova di Pasqua per sostenere i piccoli malati di leucemie e tumori

Torna la Pasqua solidale di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili: l'iniziativa è prevista per due domeniche consecutive, oggi (27 marzo) e il 3 aprile, dalle 10 alle 18. A Palermo lo nello stand è stato allestito in via Libertà, angolo via Mazzini.

I volontari saranno impegnati anche nella distribuzione a domicilio dei doni della solidarietà per favorire chi vorrà sostenere le attività di Aslti. Con un contributo di 15 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolato, accompagnato da una scatola con disegni pasquali, all'interno ovetti e smarties. “Anche per le festività pasquali, come a Natale - sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell'area operativa di Alsti - saremo presenti nelle piazze e nelle strade della Sicilia ma disposti anche a raggiungere i nostri sostenitori nelle loro case. La campagna è già attiva nella nostra sede all’Ospedale Civico, nel padiglione 17C dell’Oncologico Maurizio Ascoli".

Grazie alle iniziative di solidarietà dell'associazione contro le leucemie, è stata inaugurata la seconda casa Aslti a Palermo: completato l'allestimento di un secondo appartamento, in via Roberto Indovina 5, vicino al Civico per ospitare le famiglie dei bambini in cura nel reparto. Nella prima Casa Aslti finora sono stati accolti quindici bambini accompagnati dalle famiglie, soprattutto provenienti dalla Sicilia occidentale.

Un secondo appartamento consentirà di ospitare almeno quattro famiglie al mese. Le uova pasquali di Aslti saranno presenti anche oggi a San Giuseppe Jato, il 2 e il 3 aprile a Cefalù.

