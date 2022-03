Palermo, show all'Orto Botanico per l'acrobatica misurazione dell'araucaria più grande d'Italia. Video

Era l'evento più atteso della Mostra sulle Orchidee all'Orto Botanico di Palermo. Ed è stata uno spettacolo la misurazione della più grande araucaria italiana (la parte iniziale nel video qui sopra), per stimarne l’esatta altezza, affidandosi alle nuove tecnologie del Direct Tape Drop. Come ha spiegato Andrea Maroè della onlus Giant Trees Foundation, che effettuerà a breve spedizioni nel centro America e che si è arrampicato in sicurezza all’Orto, effettuando riprese ed immagini che saranno poi disponibili sulla pagina facebook della Zagara. Immagini che da circa 40 metri saranno di sicuro spettacolari.

Si sono aperti ieri i cancelli della Zagara per consentire al pubblico di visitare la splendida mostra sul mondo delle orchidee allestita nel Gimnasyum e passeggiare alla scoperta dei 54 stand di espositori presenti. Il direttore Rosario Schicchi, coadiuvato nell’ allestimento della mostra da volontari e dai Vivai Lo Porto, ha spiegato che le orchidee sono piante molto diffuse in tutti i continenti, ma soprattutto nelle aree tropicali del centro America, dove crescono sugli alberi, attirando molti insetti ed uccelli con i colori variopinti e con le forme stesse del fiore, favorendo così l’impollinazione. In un tripudio di colori e pannelli esplicativi, grazie alla collaborazione dell’associazione di amatori meridionali di orchidee che hanno messo a disposizione le loro collezioni, è stata l’occasione per riscoprire le orchidee dell’ Orto palermitano. «In Italia - ha spiegato Schicchi - vivono spontaneamente circa 190 tra specie e sottospecie afferenti a 29 generi. In Sicilia sono presenti in natura circa 70 specie di cui i generi più rappresentati sono Ophrys e Orchis, e vanno tutelate sottolineando che è vietata la raccolta nelle aree di parchi e riserve».

Splendida l’ installazione realizzata nella serra Carolina da un gruppo di volontarie che hanno utilizzato materiali vegetali di scarto, e molto atteso anche il talk dell’ artista in residenza all’ Orto Tiziana Cera Rosco, che lavora da mesi all’ interno della Casa del Papiro sul tema del Naufragio e su una nuova mostra che si terrà a fine aprile.

