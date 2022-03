Palermo, alla Cala prime nozioni di navigazione: 20 scout a bordo delle barche a vela

Giornata a vele spiegate, alla Cala di Palermo, riscaldati dal già caldo sole di primavera, grazie al gruppo Facebook Mrn e alla sezione di Palermo della Lega navale italiana e all’iniziativa “VelaScout” che ha consentito a una ventina di ragazzi del gruppo Agesci Palermo 23 di salire a bordo delle imbarcazioni.

Una mattinata che ha sancito la ripartenza, dopo il fermo dato dal Covid, delle attività del gruppo Mrn la cui forza è mettere in sinergia le tante realtà di Palermo, desiderose di vivere esperienze di socialità attraverso il mare ma anche il volo a Boccadifalco.

L'iniziativa di oggi ha dato modo ai ragazzi di acquisire le prime nozioni di navigazione a vela, lavorando come un vero equipaggio in mare, con l’obiettivo di saldare sempre di più il concetto di squadriglia. A coordinare i diversi momenti in barca e a terra, Nicolò Sanacore, fondatore ma anche anima del gruppo Mrn, e Beppe Tisci, presidente della Sezione Palermo della Lega Navale Italiana, a quali è spettato il compito di consegnare a tutti i giovani marinai il battesimo del mare, lasciando a tutti un ricordo indelebile. Nel video le interviste a Beppe Tisci e Nicolò Sanacore.

© Riproduzione riservata