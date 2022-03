A Palermo somministrate circa mille dosi di vaccino Novavax, Costa: un successo

Circa mille dosi di vaccino Novavax somministrate a Palermo. A fornire il dato, nel video di Marcella Chirchio, è il commissario per l'emergenza Coronavirus in provincia di Palermo Renato Costa.

"La possibilità di disporre di un vaccino come Novavax - commenta - ci ha permesso di fare breccia su quei cittadini che avevano remore su vaccini a Mrna. È evidente che non ci sono state code chilometriche ma partivamo da una percentuale adeguata di vaccinati, ovvero il 94%".

E aggiunge: "Riuscire a fare 10-15 prime dosi al giorno grazie a Novavax è dunque un successo, perchè siamo riusciti a convincere chi non voleva vaccinarsi". In tutta la Sicilia, invece, secondo l'ultimo report del Dipartimento Asoe della Regione Siciliana, dal primo marzo fino al 22 sono state effettuate 1.143 somministrazioni con il vaccino Novavax.

Allargando il fronte all'intera campagna vaccinale in tutta l'Isola, il report del Dipartimento Asoe ha preso in esame la settimana dal 16 al 22 marzo. Nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,13% del target regionale. Sono 74.997 i bambini, pari al 23,82%, che hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano all'89,87%; ha completato il ciclo primario l'88,48% del target regionale. Al 22 marzo in Sicilia risultano erogate 10.310.109 dosi, delle quali 3.964.556 come prima dose e 3.763.428 come seconda.

© Riproduzione riservata