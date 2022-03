Palermo, immagini su Palazzo delle Aquile: tanta gente in piazza per il video contro la guerra

È stato proiettato contemporaneamente in 42 città diverse per dire no alla guerra. “Artists United for Peace” è il video mapping realizzato dagli artisti di tutto il mondo per rispondere all'unanimità contro ogni forma di conflitto armato, in particolare quello che sta interessando in queste settimane l'Ucraina. "In guerra nessuno ha ragione - spiega Vincenzo Montanelli della VM Agency Group - non c’è appartenenza di ceto sociale, sesso o età che possa tenere. Purtroppo porta disastri le cui conseguenze vengono pagate care sia da chi le provoca che da chi le subisce”.

Dall’America al Giappone, dalla Polonia alla Tailandia: tantissime le città sparse nel globo che hanno aderito all’iniziativa. A Palermo, il video è stato proiettato sabato sera sul prospetto di Palazzo delle Aquile. A fare da sfondo, una piazza Pretoria piena di gente.

Organizzato dalla VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, con il patrocino del Comune di Palermo, l'evento è stato proposto da Alessio Cassaro di Antaless Visual Design, artista palermitano che ha permesso il dialogo artistico fra i diversi paesi internazionali. "A seguito di un confronto con i diversi colleghi, che si occupano di arte visiva in tutto il mondo - racconta

Cassaro - abbiamo deciso di divulgare un messaggio di pace universale che ho voluto fortemente far partire anche da Palermo”,

Nel video le interviste a: Vincenzo Montanelli e ad Alessio Cassaro.

© Riproduzione riservata