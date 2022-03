Incidente fra 6 auto in autostrada, il video di un altro dramma a Palermo: morto un uomo, 4 i feriti

C'è un'altra vittima di un incidente stradale a Palermo. Si tratta di Giuseppe Ponte, 71enne di Palagonia, in provincia di Catania, che ieri a tarda sera ha perso la vita in autostrada, all'altezza del centro commerciale Forum, tra Villabate e l'ingresso in città.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei auto, due delle quali dopo l'impatto si sono ribaltate. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare, mentre i quattro feriti sono stati trasportati subito in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.

Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori. Immagini drammatiche, come si può vedere in questo video, e momenti di tensione sul luogo dello scontro dove sono accorsi i parenti delle persone coinvolte. L'autostrada è rimasta chiusa per ore per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire e alla polizia stradale di eseguire i rilievi per stabilire le responsabilità.

© Riproduzione riservata