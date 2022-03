Corsa alla solidarietà a Palermo: al supermercato raccolti beni di prima necessità per l'Ucraina

Corsa alla solidarietà a Palermo a favore della popolazione ucraina devastata dal conflitto ancora in corso con la Russia. Col supporto di alcune parrocchie della città, come Santa Maria La Nova in piazza San Giacomo, al supermercato Famila di salita Partanna a piazza Marina è stata avviata una raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi d'Ucraina.

Coperte, sacchi a pelo, capi di abbigliamento, prodotti per l'igiene e farmaci riempiono i pacchi pronti per essere inviati in Ucraina, come si vede nel video di Marcella Chirchio. E c'è anche chi ha dato la propria disponibilità ad ospitare in casa profughi ucraini compilando un modulo mentre in sottofondo si ascoltavano le note di violino del maestro Giovanna Pia Ferrara.

"Questa iniziativa è stata fortemente voluta da padre Pietro Scaduto - ha detto Antonio Nicolao, volontario e vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo - parroco della chiesa Santa Maria La Nova, in collaborazione con la Fondazione Cavalieri di Malta. Si è pensato di accendere un ulteriore riflettore su questa tematica molto nota in tutta Europa".

"Vogliamo provare con questa iniziativa a sensibilizzare per una eventuale accoglienza in casa da parte di mamme e bambini che scappano dalla guerra. Chiunque - ha aggiunto Nicolao - può comporre la modulistica che verrà poi trasmessa all'assessorato di Palermo e consegnarla alla Prefettura. Verrà formato un albo dove si capirà chi realmente può ospitare a casa o in seconde abitazioni o in situazioni che possono risolvere il problema".

"Tante le persone che hanno effettuato una donazione - ha detto la farmacista Virginia Semilia - . Sono stati acquistati guanti, pannoloni, latte in polvere ma anche medicazioni, disinfettanti, cerotti per fasciature, bagnoschiuma, shampoo".

© Riproduzione riservata