No alla guerra, Palermo in piazza a sostegno del popolo ucraino

Palermo torna in piazza per una manifestazione a sostegno del popolo ucraino e contro la guerra. L'iniziativa "Cities stand with Ukraine", promossa da Eurocities, si è tenuta in piazza Politeama e come si vede dal video hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, e Viktorja Prokopovych, presidente della comunità ucraina in Sicilia.

Alla manifestazione ha aderito anche un gruppo di associazioni che hanno promosso una serie di iniziative e una raccolta fondi per aiutare chi scappa dalla guerra e chi è rimasto in Ucraina. L'iniziativa di Palermo si è svolta mentre da Roma arrivano i dati sulla fuga dalle zone del conflitto: sono 34.851 i profughi entrati in Italia fino a oggi: 17.685 donne, 3.040 uomini e 14.126 minori secondo il bilancio reso noto dal Viminale. Numeri in aumento se si considera che ieri erano 31.287 i profughi arrivati: 15.830 donne, 2.781 uomini e 12.676 minori.

"Siamo qui - ha detto Orlando - per esprimere condanna alla aggressione militare della Russia di Putin e per confermare i valori della Unione Europea nel ricordo di David Sassoli al quale questa mattina abbiamo intitolato una biblioteca universitaria".

Nel video le interviste a Viktoria Prokopovych, Giovanni Rotino (associazione italiana medullolesi) e a Orlando.

