La preghiera di pace a Palermo, Lorefice e l'Imam uniti: "Il mondo delle divisioni tra i popoli è finito"

Uniti per la pace e nella preghiera. L'arcivescovo cattolico e l'imam musulmano fianco a fianco contro la guerra in Ucraina. Intorno le migliaia di persone che hanno partecipato la fiaccolata per la pace nel centro storico di Palermo, fra piazza Pretoria e la Cattedrale.

"Ci ritroviamo messi di fronte a un evento enorme, a un crinale della storia - ha detto l'arcivescovo Lorefice -. La guerra giunge oggi in questo scenario come un fatto assurdo, come un movimento retrogrado della storia. Non l’inizio di un nuovo secolo, ma un ritorno nel secolo vecchio, nel Novecento e nelle sue guerre mondiali, nelle sue invasioni, nei suoi conflitti. Perché – siamo sinceri – quel secolo non era finito nel 1989. Le sue logiche di contrapposizione, di sfruttamento, le sue guerre terribili e dimenticate – combattute nel Sud del mondo, nelle terre dei poveri e dei senza voce – sono state progressivamente amplificate e rese ancora più spietate dalla globalizzazione economica. La pandemia ci ha gridato che il mondo delle divisioni tra i popoli, il mondo dei muri, il mondo dei pochi ricchi e delle maree di poveri, il mondo come lo abbiamo conosciuto e costruito nei decenni scorsi, ecco, ‘quel’ mondo è finito".

"Palermo, unita, rivendica il diritto alla pace" ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel corso della fiaccolata. "La città - ha aggiunto Orlando - si unisce al moto di indignazione e condanna l'aggressione militare di Putin nei confronti di uno Stato che ha diritto di vivere secondo le regole democratiche".

Secondo Orlando, "l'Europa ha mostrato la sua debolezza perché non ha una politica di difesa, una politica estera. Non possiamo consegnare ad un'organizzazione militare, cioè alla Nato, la politica di difesa e quella estera europea", ha detto il sindaco tra gli applausi dei presenti. "Essere qui in piazza è un modo per rivendicare che la pace è il diritto dei diritti. Durante la pandemia abbiamo capito l'importanza del diritto alla salute e adesso, in questo tempo di guerra che ci colpisce da vicino, capiamo il fondamentale valore del diritto alla pace".

immagini di Marcella Chirchio

interviste: sindaco Leoluca Orlando; arcivescovo Corrado Lorefice; Francesco Lo Cascio, presidente della consulta per la pace Comune di Palermo; Antonella Di Bartolo, preside scuola Sperone-Pertini di Palermo

