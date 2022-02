Palermo, studenti al lavoro con i volontari di Marevivo: via i rifiuti dalla spiaggia di Romagnolo

C’è anche un vecchio orsacchiotto di peluche tra i tanti rifiuti che questa mattina sono stati raccolti nella spiaggia di Romagnolo a Palermo, come è possibile vedere da questo video.

Un litorale bellissimo, “potrebbe essere una nuova Mondello” in molti dicono, ma la realtà è un’altra: nella costa sud di Palermo la è spiaggia praticamente abbandonata, strangolata da rifiuti di ogni genere.

In un progetto di rilancio del litorale, l’associazione Marevivo assieme all’istituto nautico di Palermo “Gioeni Trabia” e alla capitaneria di porto, ha rimosso parte dei rifiuti grazie al lavoro di tanti studenti: “Stiamo lavorando intensamente con i nostri ragazzi per dare una nuova veste a questa bellissima spiaggia - dice Mariella Gattuso di Marevivo - basterebbe che tutti lavorassimo per questo e la spiaggia sarebbe pulita”.

Nel video una lunga carrellata di immondizia che riempiva la spiaggia. Copertoni, ferro vecchio e poi tanta plastica tra i rifiuti che diventano quasi parte strutturale della spiaggia: “Abbiamo tolto di tutto - racconta uno studente del Gioeni Trabia - ci sono anche carcasse di moto rubate e molte bottiglie”.

