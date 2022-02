Spazzamento delle strade a Palermo, ecco il nuovo programma della rap

La Rap comunica la programmazione delle vie che saranno servite, dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della polizia Municipale e delle autogrù Amat pronte a rimuovere le auto lasciate incautamente in sosta sulla strada sbagliata.

Stanotte si interverrà in via Isonzo, via Alessio Di Giovanni e via Vittorio Alfieri. Domani ( giovedì) in via Piersanti Mattarella, venerdì via Marchese di Roccaforte. Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Spazzamento meccanizzato dal 28 febbraio al 4 marzo

Lunedì 28 febbraio: via Isidoro Carini e via Pasquale Calvi; martedì primo marzo: via Remo Sandron e via Giovanni Ferro Luzzi; mercoledì 02 marzo: via Duca della Verdura; giovedì 3 marzo; Piazza Unità d'Italia e via Francesco Scaduto; venerdì 04 marzo: via Carlo Alberto dalla Chiesa. Per consultare la programmazione settimanale del servizio: www.rapspa.it

