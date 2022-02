Palermo, semi sì e coriandoli no: a Villa Tasca un Carnevale coi bambini supereroi per l'ambiente

Oltre un migliaio tra genitori, nonni e piccini, una grande famiglia allargata punteggiata da piccoli Spiderman, moschettieri in erba, pirati e damine, libellule con le ali scintillanti e fatine celesti. Il Carnevale nel Parco di Villa Tasca si è trasformato stamattina in un impegno importante sì, ma declinato sul gioco. In poco più di quattro giorni è stata messa su una manifestazione green: non appena ci si è accorti che i coriandoli moderni (quelli in pvc) che a Carnevale vengono sparsi ovunque, sono molto inquinanti, non biodegradabili, un pericolo per uccellini e pesci del laghetto, la direzione di Villa Tasca è corsa ai ripari.

Ai bambini sono stati distribuiti tanti semi (grani, lenticchie, riso) che potevano lanciare ovunque nel giardino; se invece raccoglievano i coriandoli già sparsi e li consegnavano, ricevevano in cambio il biscotto dei Supereroi. Una manifestazione allegra, colorata, con un forte senso di appartenenza per comunicare il grande rispetto per la natura, sia dei grandi che dei piccoli.

«Sono arrivate tantissime famiglie, e abbiamo visto i bambini felici: per loro era un divertimento, ma capivano che erano parte di qualcosa di importante – spiegano Giuseppe Tasca e Luisa Mainardi che curano il Parco di Villa Tasca –.Si sono trasformati veramente in piccoli supereroi della natura. Speriamo che tutto questo diventi virale e aderiscano anche altri giardini e parchi italiani».

Presenti Lipu Palermo, WWF Sicilia occidentale, Alive Permacultura, mentre Terravecchia, Feudo Mondello e Granicoltura hanno fornito i semi e Albicocco i biscotti.

Si replica il prossimo weekend nei sei ettari di prati e alberi secolari, diventati in poco tempo il rifugio verde di famiglie e appassionati.

