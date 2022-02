Intimidazioni al Centro Padre Nostro, consiglio di circoscrizione in strada a Palermo

A Palermo un consiglio di circoscrizione direttamente nella piazza intitolata al beato Padre Pino Puglisi. La seconda circoscrizione lancia un messaggio chiaro e forte: padre Puglisi non si tocca. Una manifestazione che arriva dopo la sequela di atti di vandalismo ed intimidazioni avvenute negli ultimi mesi al Centro Padre Nostro nel quartiere di Brancaccio.

“Stiamo facendo questo consiglio in luogo sacro - dice il presidente della seconda circoscrizione, Mario Greco - soprattutto dopo gli ultimi episodi che come sempre vedono danneggiato il centro padre nostro e anche questa piazza. Basta, bisogna dire basta a questi gesti indegni”.

“Siamo tutti qui per proteggere il nostro centro - dichiara il consigliere Pasquale Tusa - non penso comunque che i gesti vandalici siano segnali, bensì credo più a delle ragazzate che però non devono esserci più”.

