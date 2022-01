Sicilia in zona arancione, boom di vaccinazioni anche per i bambini

“Dopo l’entrata della Sicilia in zona arancione abbiamo avuto un aumento di vaccinazioni, anche prima dose, ci possiamo ritenere soddisfatti”. A parlare è Rosario Iacobucci, responsabile dell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

L’aumento delle vaccinazioni riguarda in particolare la fascia over 50, ma negli ultimi giorni – come rivelato dal medico – c’è stata un’accelerata anche nelle dosi pediatriche.

“Alla fiera nella fascia 5/11 abbiamo fatto 15 mila vaccinazioni – dichiara Iacobucci – la gente è fiduciosa e vuole vaccinare i propri figli, speriamo di continuare così”. Se la Sicilia è maglia nera nelle somministrazioni delle dosi booster, Iacobucci però elogia Palermo per come sta rispondendo alla chiamata della terza inoculazione: “Palermo al contrario delle altre province sta andando bene e in fiera facciamo almeno 3000 vaccini quotidiani. Inoltre stiamo facendo molti vaccini di prossimità e non possiamo che manifestare soddisfazione”.

