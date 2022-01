Palermo, sottopasso di Borgo Ulivia nel degrado: c'è anche la carcassa di un'auto

Una discarica abusiva a cielo aperto in uno dei passaggi pedonali di viale Regione Siciliana, a Palermo. Uno scenario indecoroso, un disagio per i pedoni, ma anche un pericolo per i bambini.

Il sottopasso di Borgo Ulivia è colmo di rifiuti, di ingombranti, ma anche di scheletri di moto e di un'auto, utilizzato come un vero e proprio sfasciacarrozze. Si fatica a credere che una vecchia Seicento sia stata abbandonata proprio lì, a ostruire il passaggio, a degradare ancor di più un luogo già vergognoso.

Tante le segnalazioni, ma nonostante tutto, la situazione è ferma da anni, in attesa di un intervento di bonifica e di una ristrutturazione dell’opera. Che avrebbe bisogno di un intervento urgente di recupero che possa far fronte al cedimento della trave in ferro all’ingresso del sottopasso o all'assenza dell'illuminazione. A far da contorno le pozze d'acqua e i rifiuti, in particolare gli ingombranti come i pezzi di arredo e le carcasse.

“Da tanti anni segnaliamo questo degrado – dicono i residenti – ma la situazione non cambia, bisognerebbe davvero venire qui per rendersi conto cosa c’è in questa discarica”.

