A Palermo arrivano 60 nuovi autobus e adesso ogni mezzo sarà geolocalizzato

A Palermo sessanta nuovi autobus e da lunedì ogni mezzo sarà geolocalizzato. Nel dettaglio, si tratta di 22 mezzi urbani di 8 metri, alimentati a gasolio, e di 38 di 12 metri, alimentati con gas naturale metano.

“Continua l’investimento dell’amministrazione comunale per migliorare il trasporto pubblico, per rinnovare la flotta di Amat e per rendere più ecologico il sistema della mobilità a Palermo – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente e alla Mobilità, Giusto Catania – è con grande soddisfazione che possiamo affermare che, negli ultimi anni, il parco autobus in circolazione di Amat è stato interamente rinnovato“. Catania aggiunge: “Grazie alla geolocalizzazione ogni cittadino potrà vedere tramite l’app #PalerMobilità che percorso fanno i bus e che tempi ci sono”.

“Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo. L’amministrazione comunale – dice invece il sindaco Leoluca Orlando – ha avuto la capacità in questi anni di intercettare tantissime risorse economiche per migliorare il sistema della mobilità urbana. L’acquisto di nuovi autobus è solo un pezzo di una progettualità più ampia: la nostra città, in questo momento, ha la disponibilità di oltre un miliardo di euro per investimenti sul trasporto pubblico di massa“.

© Riproduzione riservata