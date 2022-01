Palermo, guasto al semaforo in via Falsomiele: strada off-limits per gli autobus

Da due settimane gli abitanti di via Falsomiele, a Palermo, per prendere l'autobus 209 in direzione Oreto - l'unico che collega il quartiere al resto della città - devono scendere fino alla fermata di via Santa Maria di Gesù.

Ad impedire la tratta un guasto al semaforo che gestisce la circolazione in prossimità di un restringimento della carreggiata. Da due settimane i mezzi pesanti sono impossibilitati a raggiungere, in sicurezza, la parte alta di via Falsomiele. La fermata all'altezza di via Barresi, e le seguenti, sono quindi off-limits.

"È un disagio enorme - spiega Margherita Terranova, residente della zona - non se ne può più. Scendere con i bambini fino a Santa Maria, poi questi bambini devono risalire da soli. Oggi ho chiesto all'autista e dice che il semaforo non lo aggiustano perché manca un pezzo. La situazione intanto è così da due settimane".

"Qui sopra c'è un maneggio - spiega un altro abitante del quartiere, Piero Capitano - e spesso passano mezzi pesanti. Basta che arrivi un camion, occupa l'intera carreggiata e succede un caos. Anche perché vicino c'è la scuola e ci sono degli orari in cui le mamme vanno a prendere i bambini. Se trovano un mezzo pesante si creano ingorghi".

Una vicenda su cui sono intervenuti anche Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale, e Maria Pitarresi, consigliere di circoscrizione: "È una zona già in forte stato di degrado, una di quelle periferie dimenticate da Orlando, che adesso resta senza trasporto pubblico la rottura di un semaforo - dicono Igor Gelarda, capogruppo della lega in consiglio comunale, e Maria Pitarresi, consgliuere di circoscrizione -. Abbiamo avuto una interlocuzione con Amg che ci ha assicurato che sta facendo di tutto per riparare il guasto.

