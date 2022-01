Rifiuti, a Palermo il primo ecocompattatore per la raccolta delle bottiglie di plastica

Un ecocompattatore per la raccolta selettiva delle bottiglie in Pet (bibite): è stato inaugurato questa mattina presso il Centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti a Palermo.

Lo scopo di queste installazioni, che saranno in progress pure posizionate negli altri Ccr della città di Palermo, è quello di attivare la raccolta selettiva dei contenitori e delle bottiglie in Pet per uso alimentare, nell’ambito dell’attività di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. Le quantità di bottiglie raccolte attraverso l’ecocompattatore Coripet concorrono non solo al raggiungimento degli attuali obiettivi di raccolta del Comune, ma vanno nella direzione disegnata dalla normativa Sup, che è entrata in vigore lo scorso 14 gennaio e che fissa per il 2025 un altro obiettivo: raccogliere il 77% di bottiglie Pet.

Insomma una città più “green” grazie anche a queste tessere. “Si tratta di un passo in avanti nella differenziata - dice Massimo di Molfetta del Consorzio coripet - l’obiettivo finale è che la bottiglia tornerà ad essere bottiglia. Inoltre ci saranno premi per tutti coloro che ricicleranno”.

