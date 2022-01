Riaprono le scuole e il ponte Corleone è un inferno: auto in coda e lunghe attese

Tutti in coda sul ponte Corleone. Si torna a scuola e gli effetti sono ben visibili anche da questo video girato oggi, lunedì 17 gennaio. Nel primo giorno del ritorno tra i banchi, la carreggiata principale del ponte è invasa da un fiume di auto.

Clacson, pazienza al limite e anche più di 40 minuti per percorrere un paio di chilometri. Una scena vista, rivista e che rivedremo anche nei prossimi giorni. Intanto per i lavori su questa infrastruttura – crocevia fondamentale della viabilità palermitana – bisognerà ancora attendere. C'è, infatti un ulteriore slittamento dei tempi per conoscere quello che sarà il destino della infrastruttura di viale Regione Siciliana.

Icaro, la ditta che si sta occupando dei controlli, ha bisogno di qualche giorno in più rispetto a quanto previsto originariamente anche dal Comune e dall'assessore ai lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, che avevano indicato fine gennaio.

