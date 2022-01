Maltempo nel Palermitano: strade come fiumi a Termini Imerese

Il maltempo si è abbattuto sulla Sicilia, così come previsto, e inevitabili arrivano i disagi. La zona che ha subito i maggiori danni è stata quella di Termini Imerese.

Per tutta la scorsa notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo hanno lavorato nel paese in provincia di Palermo, dove si è abbattuto un violento nubifragio che ha allagato molte strade cittadine. Tante le telefonate da parte degli automobilisti rimasti intrappolati nelle autovetture, così come richieste di aiuto sono giunte per cantine e case al pian terreno allagate. In contrada Figurella Roccazzo, come si vede nel video, le strade si sono trasformate in fiumi di fango e detriti.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore e in più zone di Termini Imerese per riportare in sicurezza le strade.

