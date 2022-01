Villabate, la periferia affonda nei rifiuti: una lunga discarica costeggia il paese

Le immagini che scorrono in questo video sono praticamente identiche ormai da mesi. Uno scenario grigio e cupo che si è legato strutturalmente al territorio.

I rifiuti continuano ad invadere la periferia – e non solo – di Villabate. Con una camera car abbiamo ripreso questa distesa di immondizia che costeggia il paese in provincia di Palermo.

Molte strade sono delle discariche abusive in cui viene gettato di tutto: dai televisori ai materassi, più mobili e anche ferro. Insomma c’è di tutto. I residenti stanno quasi dichiarando la resa, in molti hanno denunciato, segnalato, cercato di risolvere il problema tramite proteste in strada: ma come è ben visibile è bastato a poco.

Lo scorso anno solo il 50 per cento dei residenti ha fatto la differenziata, mentre il 60 per cento non ha pagato la tassa sui rifiuti. Il Comune, invece, ha stanziato un extra budget di 130 mila euro destinati per la raccolta straordinaria dei rifiuti, operata dalla società Tech servizi e ha tentato la strada del pugno duro con trecento multe in sei mesi contro chi non ha rispettato la raccolta differenziata. Il mese scorso una nuova ordinanza ha elevato le sanzioni per l'abbandono di ingombranti fino a tremila euro.

© Riproduzione riservata