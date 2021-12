Polizia ferroviaria, una giornata coi bambini dello Zen alla stazione centrale di Palermo

La polizia ferroviaria di Palermo, nei giorni scorsi, ha ospitato alla stazione centrale circa 50 bambini della scuola primaria Leonardo Sciascia del quartiere Zen di Palermo, nell’ambito del Progetto «Train… to be cool» che, per l’occasione, è stato ribattezzato «Tree… to be cool».

I piccoli alunni, accompagnati dai docenti, hanno decorato l’albero di Natale della polizia ferroviaria di Palermo con addobbi da loro realizzati sul tema della legalità e della sicurezza ferroviaria, trasferendo nelle decorazioni, le regole di comportamento apprese nel corso degli incontri che i bambini, nelle scorse settimane, hanno avuto a scuola con gli agenti della Polfer.

Nell’occasione è stato allestito uno stand nel piazzale della stazione dove gli agenti hanno mostrato ai bambini gli strumenti ed i mezzi in uso alla polizia ferroviaria e accompagnato i piccoli studenti in un percorso di conoscenza dell’ambiente ferroviario culminato, in collaborazione con Trenitalia e RFI, con la visita di un treno.

Infine, non poteva mancare uno speciale aiutante della polizia, Babbo Natale, che ha regalato ai bambini un album da colorare raffigurante i diversi aspetti della quotidianità del poliziotto e altri gadget.

© Riproduzione riservata