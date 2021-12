Santo Stefano con i rifiuti a Palermo, campane per la differenziata stracolme in periferia

Problema rifiuti anche a Natale in alcuni quartieri di Palermo. Passando da via Brunelleschi e da via Mancuso non si può fare a meno di notarli. All'indomani dal Natale, alcune zone della città si sono svegliate con i cassonetti stracolmi di rifiuti.

Carte, cartoni, pacchi e pacchettini che poche ore prima contenevano regali. E se in via Terranova alta i cassonetti appaiono vuoti e ripuliti, basta girare l'angolo imboccando via Mancuso per ritrovarsi un marciapiede interamente ricoperto di spazzatura per diversi metri. C'è chi si lamenta dell'amministrazione comunale, chi accosta l'auto e aggiunge ulteriori pacchetti al cumulo generale.

In via dei Fiori sembra esserci qualche problema con la raccolta della differenziata: straborda la plastica e poco prima, in via Terranova bassa, c'è un accumulo di carta e cartone.

"Sono in corso gli svuotamenti delle campane in diversi quartieri della città. Questo fine settimana - fa sapere la Rap - , nonostante le due festività, si è già intervenuti (anche pulendo le postazioni) in zona via Bernini, Uditore, zona Mondello (Aiace), via Lanza di Scalea, via Pietro Scaglione e nelle vicinanze di via Brunelleschi dove è in corso l'intervento. I rallentamenti sugli svuotamenti sono legati al fatto che per due giorni le piattaforme sono rimaste chiuse e l’azienda non ha potuto conferire viste le due festività le Frazioni di Raccolta differenziata. Domani le piattaforme saranno aperte e si provvederà a svuotare i mezzi e nel contempo Rap continuerà le attività di svuotamento e pulizia delle postazioni campane, carta e plastica".

