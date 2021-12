Palermo, percettori di reddito di cittadinanza e volontari: "Non siamo parassiti"

“Voglio lavorare, non chiedo altro, sono un percettore di reddito di cittadinanza ma chiedo di poter tornare a lavorare per il bene della collettività”. A parlare è Tony Guarino, percettore del reddito di cittadinanza e vicepresidente dell’associazione “Basta Volerlo”.

Tony è palermitano e assieme ad altri concittadini anche loro con il sussidio, ogni giorno scendono in strada per lavorare e mettersi a disposizione della cittadinanza.

Dallo spazzamento delle aiuole al servizio nelle scuole e alla pulizia delle strade. “A casa si appassisce - dicono - vogliamo ringraziare lo Stato per quello che ci dà lavorando”. E in effetti un altro paradosso è che un modo per lavorare ufficialmente per la città ci sarebbe ma non viene preso in considerazione, ovvero quello dell’attivazione dei Puc (Progetti Utili alla Collettività).

“È assurdo – dichiara Davide Grasso, presidente della stessa associazione – l’attivazione dei Puc permetterebbe a tutti loro di lavorare ufficialmente per il Comune e credo che per le condizioni in cui versa Palermo sarebbe un grande aiuto, praticamente a costo zero. Ad oggi non è mai stato attivato nulla”.

“Non ne possiamo più di essere chiamati parassiti – dice Anna Maria Volpes, anche lei percettrice di reddito – noi abbiamo sempre lavorato, il reddito ci aiuta ma chiediamo di poter lavorare”.

