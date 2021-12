Vaccino anti-Covid ai bambini: a Palermo accoglienza fra clown, musica e palloncini

Al via in Sicilia la campagna vaccinale anti-Covid 19 destinata ai bambini fra i 5 e gli undici anni. Oggi nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, per l'occasione, è stata allestita una accoglienza ad hoc proprio in occasione del primo giorno di somministrazione delle dosi anti Covid ai più piccoli.

A far da sfondo clown, musica e palloncini per cercare di mettere a proprio agio i giovanissimi pazienti che in queste ore si stanno mostrando particolarmente colpiti dal virus.

Presente anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha visitato il padiglione 20A: "I bambini stanno dimostrando di essere a volte più coraggiosi degli adulti, sono più fragili e più vulnerabili per questa ragione coprire la fascia dai 5 agli 11 anni diventa un passaggio fondamentale in questa vasta campagna di prevenzione che almeno fino a oggi ci ha tenuti esclusi dalle particolari emergenze che invece si registrano in altre regioni italiane".

Il governatore ha anche voluto rassicurare le famiglie: "Faccio appello alle famiglie e ai genitori a non aver assolutamente alcun timore, anzi l'unico timore che dobbiamo alimentare è nei confronti del virus non certo nei confronti del vaccino - ha proseguito -. Avanti con le prenotazioni, mettiamo al sicuro anche i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti e potremo guardare al Natale e alle festività con ragionevole serenità, pur nell'assoluto rispetto delle norme. In Sicilia siamo lontani dalla zone di emergenza e per questo dobbiamo attrezzarci per sperare di restare lontani dall'emergenza Cresciamo anche con le prime dosi, la fascia dei no vax si sta assottigliando anche in Sicilia, ma ricordiamo - ha continuato - che la situazione di tranquillità può mutare da un'ora all'altra, quindi, massima prudenza nel rispetto delle regole".

© Riproduzione riservata