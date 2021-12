Palermo, l'albero di Natale in piazza Politeama ora è acceso: è alto 18 metri

Dopo tanta attesa il momento è arrivato. Oggi, 16 dicembre, a poco più di una settimana dal Natale, è stato acceso l'albero in piazza Ruggero Settimo nell'ambito dell'iniziativa Natale insieme 2021 promossa dal Comune di Palermo e che coinvolge le associazioni di categoria provinciali di Confcommercio, Sicindustria, Ance, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Casartigiani e tutte le società partecipate del Comune di Palermo (Amap, Amat, Amg, Gesap, Rap, Reset e Sispi).

Dopo le ultime prove generali di ieri, l’installazione in metallo progettata dalla ditta IDock di Maurizio Cosentino, di 18 metri d’altezza e 10 di diametro per un peso che supera la tonnellata e mezzo adesso illumina i giorni di festa di fronte al teatro Politeama. Nel video di Maria Vera Genchi ecco il momento dell'inaugurazione.

Il colore principale è il bianco con il blu notte lungo i contorni. E per questo gioco di colori le lampade sono direttamente fornite dalla stessa azienda che illumina la Torre Eiffel di Parigi.

L’iniziativa è frutto dell'intervento delle associazioni di categoria, venute in soccorso di un Comune a corto di risorse per addobbare la città durante le feste. Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confartigianato e Ance hanno fatto sinergia e in accordo con l’assessorato alle Attività produttive hanno portato a compimento il progetto in due settimane, quando in genere ne servono almeno 4.

Tra le sorprese di questa realizzazione anche la possibilità di accedere dentro l’albero attraverso un’apertura alla base, in modo da ammirare da sotto l’intera illuminazione, ascoltando in sottofondo di melodie natalizie.

Da lunedì, invece, grazie ai fondi della città metropolitana, a Palermo sono state accese le luminarie nelle vie del centro storico patrimonio Unesco in un progetto che ha accomunato il capoluogo con Monreale e Cefalù.

