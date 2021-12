Petralia Soprana, il sindaco sospende attività sportive e manifestazioni all'aperto

Il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso, ha sospeso tutte le attività sportive e di assembramento in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati con una ordinanza. Tre giorni fa il sindaco aveva disposto la chiusura, fino a data da destinarsi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa dell’aumento dei contagi da Covid e anche le attività di catechesi e oratorio. L’ordinanza è stata emessa per arginare il continuo aumento dei casi di covid. E’ stata sospesa oggi anche la partita di calcio prevista per oggi tra l’Asd Città di Petralia Soprana e l’A.C. Geraci Siculo del campionato di prima categoria.

Ad oggi i positivi accertati con tampone molecolare sono 74 su circa 3 mila abitanti. A questi vanno anche aggiunti i positivi al tampone rapido e coloro i quali sono in quarantena per essere stati a contatto con positivi per un totale complessivo che si aggira intorno alle cento unità. «Stiamo attraversando un momento di crisi che mai avrei previsto - ha detto il sindaco Macaluso - Purtroppo, questo è il risultato dell’abbassamento del livello di guardia; mi auguro che tutto vada per il verso giusto e senza particolari problemi per i miei concittadini. Spero tanto che il dato riguardo ai ricoverati continui a rimanere a zero. Esorto tutti a rispettare le regole e a mettere in atto tutte le possibili precauzioni. Noi come amministrazione comunale ce la metteremo sempre tutta e il borgo più bello d’Italia si rialzerà presto».

